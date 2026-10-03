Группировка "Центр" за сутки в районе Доброполья освободила 70 зданий

В Доброполье ДНР штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты, согласно данным минобороны России, вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города.

В сообщении военного ведомства говорится, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее населенного пункта Доброполье (ДНР), «уничтожили позицию противника», а также «овладели участком лесополосы».

В районе Доброполья освобождено 70 зданий, сообщило в субботу Минобороны РФ.

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