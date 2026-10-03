ВС России поразили судно, доставлявшее военные грузы в порт Одесса

Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы для ВСУ

В ночь на субботу российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в Черном море, который использовался в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, российские ударные беспилотники поразили судно во время перехода в северо-западной части Черного моря.

Как отмечается в сводке Минобороны, поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные нанесли удар по Северному мосту через Днепр. В Минобороны РФ пояснили, что этот транспортный узел играл ключевую роль в снабжении ВСУ, обеспечивая переброску личного состава и доставку боеприпасов.

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