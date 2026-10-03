Встреча под грифом секретности: Трамп готовит ход по Ирану

Axios: советники Трампа тайно собрались для обсуждения плана по Ирану и Йемену

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа провели тайную встречу в резиденции Кэмп-Дэвид для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана и Йемена, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. Встречу возглавил вице-президент Джей-Ди Вэнс.

Совещание длилось несколько часов и прошло в пятницу. Администрация президента США его не анонсировала.

Среди участников названы госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.

Один из чиновников сообщил порталу, что на собрании были приняты решения или как минимум подробно обсуждены некоторые вопросы. Он подразумевал кризис на Ближнем Востоке.

До этого советник Дональда Трампа по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что американский лидер работает над скорейшим завершением конфликта с Ираном. Какие именно решения приняты в Кэмп-Дэвиде, не уточняется.

Кэмп-Дэвид — загородная резиденция американских президентов в штате Мэриленд, где традиционно проводятся закрытые совещания по национальной безопасности. Такие встречи часто не анонсируются заранее.

Ситуация вокруг Ирана и конфликт между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене остаются в центре ближневосточной повестки США. Вашингтон координирует действия с союзниками в регионе и держит в проливе Ормуз военно-морские силы.

США решили не поддерживать Саудовскую Аравию в войне с хуситами.

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