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Политика Сюжет: Новости СВО 3574

ВСУ останутся без топлива и боеприпасов: в Черном море уничтожен сухогруз

Кремль ужесточает позицию по Черному морю: Киеву пообещали полную блокаду

Российские Вооруженные силы в ночь на 3 октября продолжили удары по транспортной инфраструктуре Украины. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости полной остановки морских поставок военного оборудования, боеприпасов и топлива для вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил журналистам, комментируя инициативу Турции и ООН о проведении переговоров по прекращению огня в Черном море.

 

Кремль ужесточает позицию по Черному морю: Киеву пообещали полную блокаду
US Navy/Global Look Press

Утром 3 октября Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам задействованным в интересах ВСУ. Так, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет открытость к диалогу, однако ситуация в акватории Черного моря носит особый характер. Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать военные действия до выполнения поставленных задач и намерена препятствовать использованию морских маршрутов для снабжения ВСУ.

«Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов и так далее, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше продолжаться», — сказал Песков.

Ранее российские Вооруженные силы нанесли групповые удары по украинским портам и логистическим центрам. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных переговоров о прекращении огня в Черноморском регионе.

 

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Автор:
ООН Дмитрий Песков Россия Киев Турция Москва Одесса
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Новости СВО