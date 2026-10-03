ВСУ останутся без топлива и боеприпасов: в Черном море уничтожен сухогруз

Российские Вооруженные силы в ночь на 3 октября продолжили удары по транспортной инфраструктуре Украины. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости полной остановки морских поставок военного оборудования, боеприпасов и топлива для вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил журналистам, комментируя инициативу Турции и ООН о проведении переговоров по прекращению огня в Черном море.

Утром 3 октября Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам задействованным в интересах ВСУ. Так, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет открытость к диалогу, однако ситуация в акватории Черного моря носит особый характер. Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать военные действия до выполнения поставленных задач и намерена препятствовать использованию морских маршрутов для снабжения ВСУ.

«Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов и так далее, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше продолжаться», — сказал Песков.

Ранее российские Вооруженные силы нанесли групповые удары по украинским портам и логистическим центрам. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных переговоров о прекращении огня в Черноморском регионе.