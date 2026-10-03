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Политика Сюжет: Новости СВО 1539

За ночь силами ПВО были сбиты 218 украинских БПЛА

За ночь силами ПВО были сбиты 218 украинских БПЛА
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Минобороны России заявило, что за ночь дежурными силами ПВО были сбиты 218 беспилотных аппаратов самолетного типа ВСУ.

БПЛА были сбиты в Астраханской, Белгородской, Калужской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской, Рязанской и Смоленской областях, в Московском регионе, в Краснодарском крае, в Крыму, в акваториях Азовского и Черного морей.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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Новости СВО

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