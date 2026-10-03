Захарова подтвердила, что россияне остаются на арестованном в Индии судне

Захарова подтвердила, что под арестом в Индии находится судно с 20 россиянами

Двадцать граждан России продолжают оставаться на борту коммерческого судна, которое находится под арестом у берегов Индии. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила РИА Новости эту информацию.

«Да, действительно, 20 граждан Российской Федерации остаются на борту арестованного судна», — сказада дипломат.

Танкер под флагом Камеруна был задержан индийскими властями еще в мае. Причиной стал коммерческий спор из-за задолженности судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно стоит на якоре примерно в двенадцати километрах от берега порта Парадип, а на его борту, помимо россиян, находятся гражданин Казахстана и двое египтян.

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