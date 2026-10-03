Про то, как Владимир Зеленский помог украинским аграриям с урожаем, все уже наслышаны. Теперь настал, наверно, черед выяснить, как он готовится к зиме. Украинский ТЭК, и электроэнергетика в особенности, имеют шансы до зимы не дожить вообще. Из-за ответа на атаку на ТЭК российский, которую Киев начал еще летом, да и продолжает, в меру оставшихся сил. Но как же зима? И неужели Зеленский ничего не делает для решения проблемы?

Сказать, что он не делает совсем ничего в этом направлении, нельзя. Прежде всего, он поручил премьеру обеспечить подготовку к зиме. Кроме того, он подготовил план новых обстрелов гражданской инфраструктуры и предприятий РФ, реализация которого обеспечит Украине и ее ТЭКу сохранение мощи ответных ударов ВС РФ, а возможно, и ее возрастание. И, наконец, Зеленский подал заявку в Белый дом на предоставление ему «энергетического перемирия». И теперь ждет, когда заявку выполнят. А может, и не ждет.

Но если такое положение вещей сохранится еще, скажем, месяц-полтора, результаты подготовки к зиме будут понятно какие. И даже если Владимиру Зеленскому удалось бы достичь цели оставить в холоде россиян, только в его представлении это смогло бы как-то помочь обогреву украинцев. И, похоже, что исходя из тех же представлений, на Украине больше ничего для подготовки к зиме сделать невозможно.

О том, чего можно ожидать Киеву по окончании нынешнего «зависания» Зеленского, мы спросили у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

-Похоже, Зеленский чего-то ждет. Никаких новых идей, так сказать, или попыток решать проблемы не наблюдается. А чего он хочет дождаться? Выборов в Соединённых Штатах? Или, может быть, что натовцы и в самом деле решатся на военную авантюру? Если просто продолжать в том же духе, можно получить невосстановимую до зимы энергосистему, и полностью разрушенные производства…

-Я думаю, он всё-таки, конечно, ждёт результатов выборов в Конгресс в Соединённых Штатах. Собственно, вся его тактика была направлена в последнее время на то, чтобы дождаться того, что всё изменится. Но он, наверно, не очень учитывает американскую систему управления. Всё-таки президент, конечно, зависит достаточно сильно от Конгресса, но не в такой степени, чтобы кардинально поменялась внешнеполитическая линия Соединённых Штатов, в данном случае.

А что касается этих всех разговоров, нагнетания вокруг блокады Калининграда и так далее, мне кажется, что это такие опасные, но игры со стороны европейских политиков, которые совсем потеряли чувство ответственности.

-А в принципе, эта его выжидательная тактика, насколько она может быть продуктивна? Какие она принесёт плоды, в результате? Чего можно дождаться?

-Ну, дождаться того, чем угрожает то большинство, которое сформируется в Конгрессе. Импичмента, например. Или заставят его поставлять Киеву больше Patriot’ов и других вооружений. Вот на что он рассчитывает.

-Хорошо, ракеты-то ему, скажем, доставят, но беда в том, что к тому моменту у него страна начнёт замерзать, это же будет уже конец ноября. Вопрос об электростанциях и других серьёзных вещах стоит уже сейчас. Без них военное производство на движках да дизель-генераторах много не проработает…

-Ну, если их поставить много, то проработает.

-То есть Зеленский надеется, что он спонсоров опять напугает, и они ему всё починят?

-Не починят, а поставят движки, поставят генераторы, большие и маленькие. Генераторы, в отличие от Patriot’ов, производятся в массовом порядке.