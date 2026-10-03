Зеленский заявил, что дефицит бюджета Украины будет закрыт

В интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что Украине достаточно средств до конца текущего года, а нынешний бюджетный дефицит будет покрыт. Он назвал это крупным достижением для страны, своей команды и Евросоюза.

По его словам, Киев взаимодействовал с партнёрами, включая ЕС. Часть кредитных средств, предназначенных на следующий год, планируется задействовать раньше — ближе к январю. За эти деньги Украина намерена заказать беспилотники на январь и февраль 2027 года.

Зеленский добавил, что его команда вернулась из Брюсселя и отчиталась о работе. Он утверждает, что всё идёт хорошо, и выразил надежду, что так будет и дальше.

Ранее западные медиа сообщали, что Европа отказала Зеленскому в дополнительном финансировании бюджетного дефицита. За выдачу уже утверждённых на этот год сумм помощи от украинских властей потребовали выполнения ряда условий. Кроме того, Евросоюз отказал Киеву в дополнительных 27 млрд евро, а на 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% бюджета.

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