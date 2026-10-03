Ждите катастрофы: депутат Рады описал последствия ударов по мостам

Украину ожидает крайне тяжелый зимний период из-за существенного превосходства Вооруженных сил Российской Федерации, достигнутого благодаря серьезному технологическому прорыву. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, комментируя систематические удары по мостам через Днепр, которые осуществляются в последние дни.

«Российская Федерация наращивает свои возможности, свое преимущество в небе, они имеют технологический рывок, который мы не можем компенсировать. <…> Тяжелая зима впереди», — сказал парламентарий в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Таким образом депутат прокомментировал последние разрушительные удары по стратегическим объектам и транспортным переправам в украинской столице.

Ранее, днем 2 октября, Министерство обороны Российской Федерации подтвердило продолжение атак по критической, энергетической и портовой инфраструктуре Украины, а также по судам, задействованным в интересах киевского режима. Также сообщалось об ударе по Южному мосту в Киеве.

В результате ключевые мосты Киева — Южный, Метро и Патона — были полностью перекрыты для движения. В городе мгновенно возник транспортный коллапс, цены на такси выросли в несколько раз, а местные жители начали массово покидать столицу.

Сегодня утром МО РФ сообщило об ударе по Северному мосту, после чего и там движение было остановлено.

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