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Политика 4969

Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии и краповый берет

Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии, краповый берет вручил Золотов

Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии, краповый берет вручил Золотов
Рамзан Кадыров. Фото: кадр видео пресс-службы.

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено очередное воинское звание генерала армии. Торжественная церемония вручения погон и крапового берета состоялась в Грозном с участием директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Напомним, что ранее Кадыров имел звание генерал-полковника.

«[Президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», — заявил Золотов в ходе выступления.

Глава ведомства также отметил заслуги руководителя региона в развитии спецподразделений и войск национальной гвардии. В знак признания этих достижений было принято решение о вручении Кадырову крапового берета, который является важнейшим символом войск правопорядка.

Сегодня Виктор Золотов также поздравил личный состав и ветеранов отрядов мобильных особого назначения с 38-й годовщиной образования ОМОН. В своем поздравлении Виктор Золотов подчеркнул, что бойцы и офицеры ведомства профессионально выполняют сложнейшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, оставаясь надежным щитом государства и гарантом безопасности граждан.

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