Артиллерийский удар: армия Израиля обстреляла южные районы Сирии

ЦАХАЛ провел рейд с танками и открыл огонь по жилым домам в Кунейтре

Подразделения израильской армии нанесли артиллерийский удар по окраинам деревни Абидин в провинции Дераа на юге Сирии, а затем осуществили наземный рейд в соседней провинции Кунейтра. По сообщениям государственного сирийского телевидения Alikhbaria TV, израильские военные вошли на двух танках и бронеавтомобилях в сектор к западу от населенного пункта Сайда аль-Ханут и открыли прицельный огонь в сторону жилых кварталов.

Официальных сведений о жертвах или разрушениях инфраструктуры в ходе обстрелов не поступало. Населенный пункт Абидин в бассейне реки Ярмук уже неоднократно подвергался ударам израильской тяжелой артиллерии на протяжении последнего месяца, что вызывает растущее беспокойство местных властей.

Регулярные военные рейды и огневые налеты со стороны Израиля фиксируются в приграничной полосе после падения режима в Дамаске в конце 2024 года. Сирийская сторона заявляет о систематическом нарушении суверенитета и призывает международное сообщество дать оценку вторжениям на территорию страны.

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