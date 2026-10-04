Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что любые атаки ВСУ на медицинских работников являются нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления.

В воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал об инциденте: беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, в результате чего был ранен водитель.

Комментируя этот случай в своём Telegram‑канале, Мирошник отметил, что с начала 2026 года от действий боевиков пострадали свыше 100 медицинских сотрудников. Дипломат подчеркнул, что санитарный транспорт по нормам МГП ни при каких обстоятельствах не может считаться военной целью — соответственно, каждая подобная атака расценивается как военное преступление.

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