Белый дом собрался шокировать мир рассказом об опасностях искусственного интеллекта

Новая рабочая группа Белого дома по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) в течение четырех месяцев подготовит специальный доклад. В документе будут описаны потенциальные риски и возможности данной технологии, а также определена зона ответственности федерального правительства в этой сфере. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Директором группы стал глава американской Национальной разведки Джей Клейтон, который ранее был назначен Трампом руководителем Сил суперинтеллекта. По словам Клейтона, президент США Дональд Трамп поручил сформировать этот орган для обеспечения лидерства Соединенных Штатов в области суперинтеллекта и защиты интересов американских граждан.

Собеседник WSJ в администрации пояснил, что это назначение фактически делает Клейтона главным ответственным за развитие искусственного интеллекта в стране. При этом рабочая группа будет исходить из принципа, что контролировать возможные риски должны в первую очередь сами представители ИИ-индустрии. Клейтон рассчитывает, что в ходе диалога будут выработаны механизмы саморегулирования, аналогичные тем, что существуют в других отраслях.

Согласно уставным документам, новая рабочая группа разработает планы реагирования на угрозы, которые ИИ может представлять для общества. При этом в задачи органа входит предотвращение чрезмерного регулирования, которое могло бы помешать инновациям и здоровой конкуренции. Группа изучит действующее законодательство и обсудит меры, которые мог бы принять Конгресс США.

В конце сентября в интервью порталу Axios Дональд Трамп назвал Клейтона «хорошим человеком», достойным заниматься развитием ИИ в его администрации. Президент добавил, что окончательный выбор кандидата на ключевые посты в этой сфере будет сделан в течение ближайших трех-четырех дней.

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