Боец Антонов больше двух недель заботился о раненом товарище

МО: Ефрейтор Призрак две недели ухаживал за раненным товарищем на передовой

Ефрейтор Дмитрий Антонов на протяжении двух с половиной недель ухаживал за раненым сослуживцем при выполнении боевой задачи на Днепропетровском направлении: носил товарищу еду и воду и обрабатывал рану медикаментами, которые доставляли дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около двух с половиной недель рядом с ним находился товарищ с позывным Призрак, получивший слепое осколочное ранение спины», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего укрыли на запасной позиции; после восстановления он, по данным Минобороны, вернулся к выполнению задач.

Сам Антонов был на передовой 65 суток. Все это время он следил за соседними лесополосами и зданиями, отслеживал перемещения Вооруженных сил Украины (ВСУ), звуки техники и сбросы грузов, передавая сведения командованию.

Военнослужащий также сообщил, что командир батальона дважды помог спасти ему жизнь во время ударов тяжелых беспилотников. Российские расчеты, по его словам, уничтожали в том числе вражеские дроны.

После одного из огневых контактов Антонов забрал оставленную украинскую рацию и переправил ее командиру с помощью беспилотника. Впоследствии устройство, как рассказал боец, еще около шести дней применялось для перехвата переговоров.

В Минобороны отметили, что собранные военнослужащим сведения помогли российским подразделениям в ходе дальнейших действий на Днепропетровском направлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подвиге ефрейтора Алексея Захарова. Военнослужащий спас двух раненых товарищей, вытащив из подбитого танка командира и наводчика-оператора.

Также боец ВС РФ рассказал о жестокости отступающих солдат ВСУ по отношению к сослуживцам.

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