Боец Антонов больше двух недель заботился о раненом товарище

Ефрейтор Дмитрий Антонов на протяжении двух с половиной недель ухаживал за раненым сослуживцем при выполнении боевой задачи на Днепропетровском направлении: носил товарищу еду и воду и обрабатывал рану медикаментами, которые доставляли дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около двух с половиной недель рядом с ним находился товарищ с позывным Призрак, получивший слепое осколочное ранение спины», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего укрыли на запасной позиции; после восстановления он, по данным Минобороны, вернулся к выполнению задач.
Сам Антонов был на передовой 65 суток. Все это время он следил за соседними лесополосами и зданиями, отслеживал перемещения Вооруженных сил Украины (ВСУ), звуки техники и сбросы грузов, передавая сведения командованию.
Военнослужащий также сообщил, что командир батальона дважды помог спасти ему жизнь во время ударов тяжелых беспилотников. Российские расчеты, по его словам, уничтожали в том числе вражеские дроны.
После одного из огневых контактов Антонов забрал оставленную украинскую рацию и переправил ее командиру с помощью беспилотника. Впоследствии устройство, как рассказал боец, еще около шести дней применялось для перехвата переговоров.
В Минобороны отметили, что собранные военнослужащим сведения помогли российским подразделениям в ходе дальнейших действий на Днепропетровском направлении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о подвиге ефрейтора Алексея Захарова. Военнослужащий спас двух раненых товарищей, вытащив из подбитого танка командира и наводчика-оператора.
Также боец ВС РФ рассказал о жестокости отступающих солдат ВСУ по отношению к сослуживцам.