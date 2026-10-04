Борьба за недра: США берут под контроль передел нефтяного сектора Венесуэлы

Мировой энергетический рынок вступил в новую фазу конкурентной борьбы за доступ к колоссальным углеводородным ресурсам бассейна реки Ориноко в Венесуэле, где решающую координирующую роль берет на себя Вашингтон. По мере изменения санкционного режима и реструктуризации добывающих лицензий американские регуляторы фактически определяют условия возвращения иностранных операторов на венесуэльские промыслы.

Крупные энергетические гиганты стремятся закрепить права на разработку истощенных месторождений, требующих многомиллиардных инвестиций в глубокую переработку тяжелой нефти. При этом ключевым условием доступа зарубежных партнеров к экспорту сырья становится проведение расчетов под надзором американских финансовых институтов, что отсекает прямых конкурентов из третьих стран.

Аналитики расценивают растущий контроль США над нефтяными потоками Каракаса как инструмент долгосрочного балансирования мировых котировок в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. Латиноамериканская нефть вновь становится стратегическим резервом для перерабатывающих заводов побережья Мексиканского залива.

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