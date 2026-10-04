Боуз назвал встречу канцлера ФРГ с Зеленским «театром клоунов»

Боуз: сирены в Киеве прозвучали сразу после встречи Мерца и Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на совпадение начала воздушной тревоги в Киеве с окончанием переговоров Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает издание.

По словам корреспондента, сирены зазвучали практически одновременно с завершением общения двух лидеров. Боуз резко отозвался о происходящем, назвав участников встречи «клоунами», а саму ситуацию — театральным представлением, которое пытаются выдать за реальность. Он также позволил себе оскорбительные характеристики в адрес как украинского президента, так и немецкого политика.

Фридрих Мерц вместе с министром экономики ФРГ Катариной Райхе прибыли в столицу Украины в воскресенье. Визит носил необъявленный характер.

Поездка главы правительства Германии проходит на фоне критики со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД России Мария Захарова ранее связала этот шаг с падением рейтингов Мерца. Она провела параллель между его действиями и поведением убийцы, возвращающегося на место преступления.

Кроме того, издание Politico указывает на наличие серьезных разногласий между Берлином и Киевом. Сообщается, что переговоры омрачены различными взглядами сторон на перспективы вступления Украины в Европейский союз.

Ранее мы писали: Мерц заявил, что не понимает позицию многих немцев по Украине

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