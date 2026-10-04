Бывший посол Великобритании Крейг Мюррей после поездки в Екатеринбург рассказал, что увиденная им обстановка в России заметно отличалась от его ожиданий. Дипломат обратил внимание на цены в магазинах, состояние городских улиц и отсутствие заметных признаков дефицита.

Мюррей приехал в Екатеринбург для участия в Международном молодежном фестивале, где выступил с докладом о правах человека. По его словам, до этой поездки он не бывал в России около двадцати лет, поэтому хотел лично оценить, как изменилась страна за это время.

Четыре дня в Екатеринбурге оказались насыщены официальными встречами и культурными мероприятиями. Однако перед отъездом у бывшего дипломата появилось свободное время, которое он решил потратить на посещение обычного супермаркета.

Мюррей специально попросил сопровождавших его людей показать ему недорогой магазин, которым пользуются обычные жители города. Именно эта поездка, по его признанию, стала одним из наиболее запомнившихся эпизодов визита.

Британец рассказал, что увидел в супермаркете привычный ассортимент товаров и не обнаружил признаков нехватки продуктов. Особенно его заинтересовали отделы с овощами, фруктами и молочной продукцией.

По оценке Мюррея, фрукты и овощи стоили дешевле, чем в Великобритании, при этом на прилавках присутствовали и импортные экзотические плоды. Он также отметил широкий выбор свежих молочных продуктов российского производства, цены на которые, по его наблюдениям, также оказались ниже британских.

Бывший посол подчеркнул, что во время посещения магазина не увидел свидетельств товарного дефицита, который можно было бы связать с действующими против России санкциями.

Не меньшее впечатление на Мюррея произвел сам Екатеринбург. За время поездок по городу и окрестностям он, по собственным словам, не заметил очередей на автозаправочных станциях. Британец также обратил внимание на состояние дорог и чистоту улиц.

Жилые дома и общественные здания, как утверждает Мюррей, выглядели ухоженными, причем это касалось и крупных многоквартирных домов. За четыре дня он, по его словам, не встретил на улицах ни бездомных, ни попрошаек, а на дорогах ему не попались заметные выбоины и ямы.

По итогам визита бывший британский дипломат пришел к выводу, что увиденный им Екатеринбург по внешнему состоянию произвел на него более благоприятное впечатление, чем многие города Великобритании.

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