Бюджетный тупик: делегация Курдистана прибыла в Багдад за зарплатами

Эрбиль и Багдад начали консультации по выплатам бюджетникам за сентябрь

Правительственная делегация Регионального правительства Курдистана (КРГ) во главе с Омедом Сабахом прибыла в Багдад для проведения экстренных переговоров с Министерством финансов и федеральными властями Ирака, сообщает Kurdistan 24. Главным предметом повестки стала разблокировка финансирования сентябрьских зарплат сотен тысяч государственных служащих курдской автономии и согласование параметров бюджетных трансфертов.

В Эрбиле подчеркивают, что вопросы выплат гражданским специалистам, медикам и учителям не должны становиться заложниками политических разногласий между центром и регионом. Багдад ранее приостанавливал транши, ссылаясь на исчерпание лимитов годовых ассигнований и требуя прозрачной отчетности по местным ненефтяным доходам.

Помимо закрытия задолженности за осень, стороны обсуждают параметры проекта национального бюджета и закрепление конституционной доли региона. Эксперты отмечают, что компромисс необходим для снижения социальной напряженности и предотвращения забастовок в городах севера Ирака.

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