Даны мрачные прогнозы по выборам в Израиле: ситуация загнана в тупик

Три года прошло с того дня, как 7 октября 2023-го боевики ХАМАС устроили самый масштабный теракт в истории Израиля. После чего последовала страшная война в секторе Газа. И еще две войны Израиля с Ираном. Вот такой невеселый фон (помноженный еще на резкое падение поддержки на мировой арене), на котором еврейское государство готовится к парламентским выборам.

Израильтяне разделились во мнениях по поводу выборов, которые могут привести к отставке Биньямина Нетаньяху, до которых осталось всего несколько недель, пишет The Guardian. Одни на улицах Иерусалима заявляют о своей поддержке премьер-министра, другие надеются на перемены.

На улицах Иерусалима, заполненных светскими и ультраортодоксальными евреями, религиозными националистами, поселенцами, палестинцами и солдатами, возвращающимися со службы, царит неопределённость в преддверии выборов, которые состоятся меньше чем через месяц и могут стать поворотным моментом для страны, пережившей глубокие потрясения после терактов ХАМАС 7 октября 2023 года и почти трёх лет войны в Газе, Ливане и Иране.

Политическая борьба идёт с переменным успехом, констатирует The Guardian. Уже более двух лет большинство опросов предсказывают, что коалиция партий во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху не наберёт 61 голос, необходимый для формирования правительства. Но у главного оппонента, бывшего начальника штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, нет явных шансов прийти к власти, даже если он сохранит текущий уровень поддержки, поскольку он исключил возможность создания коалиции с какой-либо из партий, возглавляемых палестинскими гражданами Израиля, которые, по прогнозам, получат критически важные 12 мест в Кнессете.

Оппоненты Нетаньяху согласны с тем, что он не должен быть премьер-министром, но расходятся во мнениях о том, кто должен им стать. Когда дело доходит до реальных политических вопросов, мнения расходятся от крайне правых до крайне левых.

Чтобы остаться у власти, Нетаньяху должен либо сформировать другую коалицию, либо добиться беспрецедентного результата в ночь выборов. Вполне вероятно, что в новом Кнессете, который, скорее всего, будет сильно раздроблен, ни одна из сторон не получит большинства голосов. Согласно недавнему опросу Channel 13, ситуация зашла в тупик: еврейские израильские партии, выступающие против Нетаньяху, по прогнозам, получат 52 места в парламенте, а блок премьер-министра — 51, но ни одна из сторон не наберет 61 голос, необходимый для большинства.

Партия «Яшар» под руководством Игаля Кацала рассчитывает на 22 места, а «Ликуд» во главе с Нетаньяху — 18. Отсутствие ясности в вопросе о том, кто сформирует следующее правительство — оба основных блока придерживаются правых взглядов, — вызывает беспокойство у израильтян, некоторые из которых считают, что, кто бы ни стал премьер-министром, мало что изменится.

«Я не буду голосовать, потому что никому не доверяю, — приводит The Guardian слова 42-летней гражданки Израиля Рахель, живущей в Западном Иерусалиме. — Раньше я голосовала за Яира Лапида (лидер центристской партии «Еш Атид»). Название его партии означает «есть будущее». Но сегодня я не вижу будущего для нашей страны».

Исторически сложилось так, что опросам общественного мнения в Израиле нельзя доверять, и это неудивительно, учитывая запутанную политическую ситуацию в стране, отмечает Times of Israel: “В США после обеих побед Дональда Трампа на выборах социологи подверглись жесткой критике, а ведь им нужно было всего лишь предсказать, как проявят себя две партии. Представьте, что вам приходится иметь дело с 13 партиями, некоторые из которых могут даже не набрать достаточного количества голосов для прохождения в Кнессет, а небольшая доля процента может существенно повлиять на конечный результат”.

Средний уровень общественного доверия ко всем восьми израильским институтам, последовательно измеряемый Израильским институтом демократии, статистическим органом, в 2025 году упал до 34% по сравнению с 61% в 2012 году.

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Атмосфера пессимизма и нерешительности ощутима в Иерусалиме, где с 7 октября обострилась напряженность в отношениях между палестинцами в оккупированном Восточном Иерусалиме, большинство из которых не могут голосовать на общенациональных выборах в Израиле, и правыми израильскими евреями. Нападение ХАМАС, вероятно, сильно повлияет на результаты голосования: недавний опрос, проведенный Израильским институтом демократии, показал, что 68% опрошенных евреев заявили, что 7 октября станет центральным фактором при принятии решения о том, как они проголосуют.

Западный Иерусалим долгое время считался благодатной почвой для Нетаньяху и израильских правых. Однако растущая дипломатическая изоляция Израиля и перспектива, казалось бы, бесконечного конфликта на нескольких фронтах начинают беспокоить избирателей даже здесь, в нескольких шагах от оживленного рынка Махане-Иегуда, где на улицах красуются гигантские предвыборные плакаты Итамара Бен-Гвира, ультраправого министра национальной безопасности, известного своей антипалестинской риторикой и поддержкой квалифицируемого как расистский закона о смертной казни, который на практике применяется только к палестинцам.

С одной стороны, есть десятки тысяч сторонников Нетаньяху, которых называют «бибистами» по прозвищу премьер-министра, а также сторонники ультраправых министров Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, которые хотят оставить у власти нынешнюю коалицию, чтобы «довести дело до конца» в Газе, Иране, Ливане и на Западном берегу.

С другой стороны, констатирует The Guardian, есть десятки тысяч избирателей, которые считают, что Израиль теряет свои позиции в мире, и ему нужно сменить курс. Многие видят воплощение этой идеи в правоцентристской партии «Эйзенкот». Его сторонники утверждают, что он будет уделять больше внимания образованию, социальной политике и экономике — областям, которыми, по их словам, нынешнее правительство пренебрегает.

Цены на продукты питания в Израиле достигли рекордно высокого уровня на фоне регионального конфликта и нарушения цепочки поставок, а продовольственная инфляция опережает общий индекс потребительских цен. Стоимость продуктов питания, включая свежие фрукты и овощи, за последние два года выросла на 9,5%.

Есть еще одна специфическая для еврейского государства проблема. С 7 октября 2023 года ультраортодоксальная община Израиля находится в центре ожесточенного спора по поводу призыва на военную службу. В то время как большинство израиль