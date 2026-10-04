Дипломатическая стойкость: ЕС отверг угрозы РФ и оставит миссию в Киеве

Брюссель не намерен сокращать дипломатический персонал после предупреждений

Руководство Европейского союза официально отклонило предостережения и угрозы со стороны Москвы в адрес иностранных диппредставительств, подтвердив, что дипломатическая миссия блока в Киеве продолжит свою работу в прежнем полном объеме, передает Kyiv Post. В Брюсселе подчеркнули, что европейское присутствие в украинской столице остается незыблемым.

Обеспечение безопасности сотрудников посольств было усилено, однако речи об эвакуации или сворачивании текущих проектов не идет.

Заявление последовало за серией ударов по киевской инфраструктуре, совпавших с визитами высокопоставленных европейских политиков.

Киев уже не будет прежним: вынесены основные мосты через Днепр