Дипломатический демарш: Япония вызвала посла США из-за убийства на Окинаве

Токио требует полного содействия военных в деле о разбое американского морпеха

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла США в Токио для выражения жесткого протеста в связи с уголовным делом об убийстве и ограблении местной жительницы на острове Окинава, в котором подозревается военнослужащий Корпуса морской пехоты США. Внешнеполитическое ведомство потребовало от американского военного командования безоговорочного и полного содействия следственным органам.

Инцидент спровоцировал резкий всплеск возмущения общественности префектуры, где десятилетиями продолжаются протесты против чрезмерного военного присутствия США и преступлений служащих зарубежного контингента. Местные власти настаивают на пересмотре правовых привилегий американских солдат в рамках соглашения SOFA.

Аналитики отмечают, что вызов главы американской дипломатической миссии подчеркивает крайнюю чувствительность ситуации для правительства Японии. Командование США заверило японскую сторону в готовности неукоснительно соблюдать правовые процедуры.

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