Дипломатия на грани: Аракчи предупредил о жестком ответе, оставив шанс переговорам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с предупреждением в адрес Израиля и США, заявив, что в случае любой новой агрессии или атак на инфраструктуру республики ответ Тегерана будет значительно мощнее предыдущих. Вместе с тем иранский дипломат подчеркнул, что республика оставляет открытой дверь для политических переговоров и не стремится к региональной войне.

Глава дипломатического ведомства отметил, что военная готовность Ирана не исключает дипломатического урегулирования, если международные партнеры проявят уважение к национальным интересам страны. Аракчи указал, что превентивные военные демонстрации Тегерана преследуют цель сдерживания, однако в случае продолжения эскалации сдержанность исчерпает себя.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся консультаций в регионе и перемещения дополнительных американских сил в зону Персидского залива. Международные обозреватели расценивают выступление как попытку балансирования между демонстрацией силы и сохранением диалога по ядерному досье.

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