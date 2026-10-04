Партия Додика может получить две трети мест в парламенте Республики Сербской

Лидер правящего в Республике Сербской «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик объявил о победе своей партии на выборах.

На пресс-конференции он заявил, что вместе с союзниками по коалиции политическая сила получит две трети мест в парламенте энтитета.

Додик поблагодарил сторонников и всех, кто поддерживал партию. Отдельно он отметил президента России Владимира Путина, который, по словам политика, встретился с представителями партии перед голосованием.

Читайте также:

"Миролюбивый лидер": Милорад Додик высоко оценил Владимира Путина.

После встречи с Путиным Додик сообщил важную новость о цене на газ.