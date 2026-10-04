Долг соседа: Индия назвала предоставление убежища Хасине гуманитарным шагом

Высокий комиссар Индии выступил с официальным разъяснением позиции Нью-Дели, заявив, что предоставление временного убежища бежавшей экс-премьеру Бангладеш Шейх Хасине являлось непосредственным долгом Индии как дружественного соседа. Индийская сторона подчеркнула, что гуманитарное решение было продиктовано исключительно соображениями обеспечения безопасности ее жизни на фоне государственного переворота.

В Нью-Дели отметили, что на протяжении десятилетий отношения двух стран строились на взаимопомощи в критические исторические моменты, и Индия не могла оставить без защиты давнего партнера в условиях прямой угрозы физической расправы. В то же время индийские дипломаты подчеркнули свою готовность продолжать конструктивный прагматичный диалог с временным правительством в Дакке для сохранения региональной стабильности.

Официальные круги Бангладеш неоднократно поднимали вопрос об экстрадиции Хасины для проведения судебных процессов. Эксперты отмечают, что судьба бывшего премьера остается главным камнем преткновения в дипломатических контактах между столицами.