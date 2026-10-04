Дроны, роботы и «огневой мешок»: военные учения под Юргой

На полигоне «Юргинский» в Кемеровской области войска Центрального военного округа отработали ведение маневренной обороны и разгром превосходящих сил условного противника. Были задействованы десятки единиц техники: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, багги, мотоциклы и квадроциклы, а также артиллерия и армейская авиация. Широко применялись беспилотники коптерного и самолетного типов.

Юргинский полигон – один из крупнейших за Уралом, есть где развернуться. По замыслу учений, внезапно атаковавший противник уже успел захватить небольшой «населенник», развернул опорные пункты и, ослепленный мнимым успехом, продолжает наступление.

Первыми огнем встречали «врага» два мотострелковых батальона на БТР-82А. Силы неравны, и под прикрытием дымовой завесы бронетранспортеры отошли на запасные позиции, затягивая оппонента в ловушку. Тут же удар по колонне противника нанесли вертолеты Ми-24, а в небе уже кружили ударные беспилотники «Молния-2» и разведывательные дроны. Буквально через минуту позиции врага накрывает огонь артиллерии.

«Наши основные усилия были направлены на огневое блокирование района боевых действий, воспрещение прохода противника, поражение его на неподготовленных позициях и ведение контрбатарейной борьбы. В дальнейшем – поддержку штурмовых действий по захвату населенного пункта. То есть мы отрабатывали последовательное огневое поражение по рубежам». – рассказывает командир сводного артиллерийского дивизиона Иван Погребан.

Огонь велся из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых орудий. Такой смешанный состав огневых средств позволил гибко распределять задачи: РСЗО применялись для площадного поражения, гаубица – для высокоточного поражения ключевых целей, пушка Д-30 – для поддержки на средних дистанциях и работы по укрепленным позициям.

«Для нас важен и актуален опыт взаимодействия артиллерии с беспилотными системами, штурмовыми группами и армейской авиацией. Ведение огня было с закрытых огневых позиций, каждое орудие маскировалось отдельно, был учтен весь опыт СВО», – объяснил офицер.

Остановив продвижение противника на невыгодных рубежах, за дело принялись штурмовые подразделения. Их задача – обойти противника с флангов, таким образом окончательно сформировав «огневой мешок». Используя легкую технику – мотоциклы, багги и квадроциклы, штурмовые отряды стремительно продвигаются вперед.

Преодолеть противотанковый ров помогает гексакоптер с соосной системой винтов: он сбрасывает противотанковую мину, обеспечивая бойцам ровный и безопасный переход. Для этой «птицы» Юргинский полигон стал настоящей испытательной площадкой.

«Сравнивали с зарубежными аналогами, в том числе «Бабой-Ягой» украинской. Она построена на базе агродрона. То есть бралась готовая платформа и уже дорабатывалась. А мы разработали свою полностью с нуля. На данный момент дальность полета составляет 35 километров, и планируем ее увеличить. Платформа универсальная, может применяться как для доставки грузов, так и для сброса боеприпасов», – рассказывает разработчик Василий Никитин.

Спешившись с техники, боевые двойки бойцов блокируют противника в деревне и под прикрытием дымов начинают зачистку. Каждый тактический элемент продиктован реальным боевым опытом. Командир штурмовой группы с позывным «Бег» заходил в Авдеевку, работал на Херсонском направлении, в Угледаре, Новоселовке, раненым вывел из окружения людей, за что получил высокое звание Героя России. Теперь передает весь свой опыт, полученный в зоне СВО.

Фото: Руслан Сергеев

«Основные задачи наши здесь – блокирование населенного пункта, его штурм. Захват опорных пунктов и закрепление на позициях. Наши FPV коптерного типа ведут воздушный бой c «птицами» противника. Как видите, большой объем дронов здесь, как и в реальности в зоне СВО, и очень важно действовать малыми группами. Все это мы на учениях отрабатываем», – рассказывает командир.

Подавлять противника эффективно помогает поддержка беспилотной авиации. FPV-дроны не оставляют условному противнику шансов укрыться. И все это – под присмотром дронов-разведчиков, которые следят за расположением сил противника, корректируют огонь и фиксируют разрушительные точечные удары.

«Батальон беспилотных систем реагирует моментально на изменения боевой обстановки на поле боя и командирами применяется решение на поражение или сопровождение целей. Тактика роя применяется активно. Это применение дронов самолетного и коптерного типа, массированный удар наносится по противнику, – объясняет начальник службы беспилотных систем Кирилл Орлов. – Важность беспилотников на учениях заключается в том, что они обеспечивают связку всех родов войск. Дают артиллерии точные цели, прикрывают маневр штурмовых групп и поддерживают тыл там, где наземное снабжение невозможно».

Фото: Руслан Сергеев

В рамках активной фазы были отработаны все виды всестороннего обеспечения боя, в том числе подвоз боекомплекта и эвакуация раненых с помощью наземных робототехнических комплексов. Расчет боевого робота «Богомол» разминировал путь для штурмовых групп на мотоциклах, а робот «Лягушка» установил противотанковые мины, закрывая проходы для наступающей техники «противника». Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляли каналы связи и управления его подразделениями.

Сокрушительные удары «Градов», самоходок, буксируемых орудий и танков с закрытых огневых позиций. Массированное применение дронов и наземных роботов. Такая многослойная система огня не оставила противнику шансов. Разгром завершили введенные из второго эшелона мотострелки на БМП-3, преследовавшие отходящие силы «противника».

«Мы отрабатывали не отдельные элементы, а всю цепочку. От воздушной разведки и огневого блокирования до штурма, зачистки и восстановления обороны по рубежу», – отметил руководитель учений, временно исполняющий обязанности заместителя командующего общевойсковой армией ЦВО Владимир Тимофеев.

Главная цель стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» – совершенствование навыков отражения внешней агрессии. Этап отработки на Юргинском полигоне доказал: Российская армия готова противостоять противнику даже в условиях, когда силы неравны.