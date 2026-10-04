Двойная стратегия Тегерана: спикер парламента Ирана готов воевать и вести диалог

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выступил на пленарном заседании меджлиса с программным заявлением, подчеркнув, что Тегеран не испытывает страха перед военными маневрами США и в полной мере готов как к продолжению боевых действий, так и к дипломатическому урегулированию. По словам политика, иранские вооруженные силы продолжат присутствовать на поле боя с «новыми сюрпризами», используя дипломатию как инструмент утверждения прав своего народа.

Галибаф подтвердил, что Тегеран получил ответные предложения Вашингтона через посредников после выдвинутой иранской стороной дорожной карты. При этом спикер категорически исключил разблокировку Ормузского пролива до полного выполнения семи базовых условий Ирана, среди которых снятие военно-морской блокады, прекращение огня на всех фронтах и разморозка зарубежных активов.

Иранское руководство посылает четкий сигнал о том, что давление не заставит страну пойти на односторонние уступки. Наблюдатели констатируют, что кризис судоходства в Персидском заливе сохраняет крайнюю остроту, несмотря на негласные каналы связи между сторонами.

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