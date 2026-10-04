Эфиопские власти вернули контроль над аэропортом Мэкэле

Федеральные силы Эфиопии вернули контроль над аэропортом Альула Аба Нега в Мэкэле, столице региона Тыграй, сообщает Associated Press со ссылкой на жителей и представителя армии. Аэропорт был захвачен силами TPLF 23 сентября, что привело к остановке коммерческих рейсов.

Эфиопский генерал, говоривший на условиях анонимности, подтвердил AP, что военные «полностью контролируют аэропорт». Когда именно произошла смена контроля и были ли бои, пока неизвестно. Из‑за перебоев связи независимая проверка информации из региона затруднена. Ни правительство Эфиопии, ни TPLF официально не подтвердили возвращение аэропорта.

Неясной остаётся и ситуация в самом Мэкэле. Жители сообщают о тревожной обстановке и страхе перед мародёрством. Аналитик ACLED Джалале Гетачев Бирру отметил, что многие сообщения указывают на переход столицы под контроль правительственных и союзных сил, однако AP не смогло подтвердить эти данные.

Захват аэропорта TPLF 23 сентября привёл к остановке рейсов Ethiopian Airlines в Мэкэле, Аксум и Шире. Возобновление боевых действий стало самым серьёзным обострением в регионе после окончания гражданской войны 2020–2022 годов и поставило под угрозу мирное соглашение 2022 года.

Обострение происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Эфиопией и Эритреей. Аддис‑Абеба обвинила Асмэру в поддержке TPLF, что Эритрея отрицает. 1 октября Эфиопия выслала десять эритрейских дипломатов и закрыла своё посольство в стране; Эритрея в ответ объявила о разрыве дипломатических отношений.

Эксперты предупреждают, что конфликт может выйти за пределы Тыграя. В предыдущей войне погибли сотни тысяч человек, а регион пережил тяжёлый гуманитарный кризис.

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