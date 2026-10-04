Экипажи БТР-82А отработали блокирование населенного пункта в Таджикистане

В Таджикистане на горном полигоне «Ляур» в рамках стратегических командно‑штабных учений «Центр‑2026» российские экипажи БТР‑82А провели блокирование района населённого пункта. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Задача была выполнена военнослужащими 201‑й гвардейской военной базы Центрального военного округа. В ходе практических действий экипажи бронетранспортёров не только блокировали указанный район, но и выявили выдвигающийся резерв условного противника — его поразили огнём из 7,62‑мм танковых пулемётов Калашникова (ПКТ) и 30‑мм пушек 2А72.

В Минобороны подчеркнули, что слаженная и оперативная работа группы блокирования помогла своевременно изолировать условного противника. Это создало подходящие условия для последующего наступления штурмовых групп и комплексного нанесения ударов по «противнику».

201‑я гвардейская военная база — крупнейший российский военный объект за пределами страны, она дислоцируется в Таджикистане, в городах Душанбе и Бохтар. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также части ПВО, РХБ‑защиты и связи.