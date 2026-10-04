Европа прогнулась под требования США и распечатала запасы дизеля

Президент США Дональд Трамп объявил, что Европа согласилась высвободить «огромное количество запасов дизельного топлива», после того как на нее в течение нескольких дней оказывали давление, требуя принять меры для сдерживания резкого роста цен на топливо. «Процесс начнется немедленно», — написал Трамп в пятницу в своём блоге Truth Social.

Ранее Трамп провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а потом утром — с лидерами стран «Большой семерки» о высвобождении европейских запасов дизельного топлива, сообщил представитель Белого дома в интервью CNN. В пятницу европейские чиновники провели кризисные переговоры после того, как США усилили давление на страны региона, требуя задействовать их чрезвычайные запасы дизельного топлива, в противном случае им грозил запрет на экспорт этого вида топлива из США.

Франция опубликовала заявление, в котором сообщила о высвобождении запасов после проведения видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки». В заявлении лидеры стран «Большой семерки» сообщили, что они «выполнят свои обязательства», высвободив 100 миллионов баррелей в течение четырех месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Это включает в себя «масштабное высвобождение дизельного топлива в течение первых 20 дней странами и партнёрами G7», — говорится в заявлении.

Ультиматум со стороны администрации США ознаменовал усиление давления на Европу в попытке Трампа снизить цены на топливо в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Дизельное топливо — рабочая лошадка мировой экономики, оно используется в грузовиках, тракторах, товарных поездах и других видах коммерческого транспорта. США являются крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива, отмечает CNN. И Трамп заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива поможет увеличить его внутренние поставки и, как следствие, снизить цены. Запрет на экспорт дизельного топлива из США сильно ударит по Европе, которая является нетто-импортером этого вида топлива. Однако использование стратегических запасов может поставить Европу в уязвимое положение в случае, если перебои с поставками из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине продолжатся.

На днях министр финансов США Скотт Бессент и министр энергетики США Крис Райт призвали европейские страны использовать дизельное топливо из своих стратегических запасов. «Сейчас самое время скоординированно задействовать стратегические запасы дизельного топлива, поскольку мы вступаем в сезон сбора урожая и в зимний отопительный сезон. Сейчас самое время вывести на рынок больше дизельного топлива», — заявил Райт.

Война между США и Ираном, которая длится уже восьмой месяц, нарушила поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки с Ближнего Востока. Хотя в Европе пока нет дефицита, мировые запасы ограничены, а цены взлетели до небес. Цены на дизельное топливо в США также резко выросли с начала войны и в прошлом месяце впервые превысили 6 долларов за галлон, согласно данным AAA. В пятницу утром средняя цена составляла 6,40 доллара за галлон. Цены упали на 5% в пятницу в ответ на новости о скоординированном сокращении запасов.

Угроза запрета на экспорт дизельного топлива из США означала, что у Европы не было иного выбора, кроме как выполнить требования США, считают аналитики.

США являются настолько важным поставщиком дизельного топлива на международный рынок, что любой запрет на его экспорт приведет к тому, что страны “будут бороться за то, что останется”, – сказал Ричард Бронз, соучредитель Energy Aspects. По данным Intercontinental Exchange, базовые цены на дизельное топливо в Европе выросли более чем вдвое с начала американо-иранской войны в конце февраля.