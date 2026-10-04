Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев объявил о намерении правительства ФРГ совместно с Францией и Великобританией провести предстоящей зимой в Берлине встречу так называемой «коалиции желающих» по Украине.

По словам главы немецкого правительства, эта встреча призвана обеспечить координацию дальнейшей помощи Киеву. Соответствующее заявление Мерц сделал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Phoenix.

4 октября канцлер вместе с министром экономики ФРГ Катериной Райхе прибыл с необъявленным визитом в Киев, в ходе которого он также сообщил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом около 1 миллиарда евро. Берлин не только продолжает наращивать собственные поставки, но и выступает инициатором более широкого формата взаимодействия с европейскими союзниками.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведёт лишь к затягиванию конфликта. Объявление о зимней встрече прозвучало на фоне активной дипломатической активности Мерца, который в рамках поездки в украинскую столицу обозначил сразу несколько инициатив, включая военный пакет и энергетическую поддержку.

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