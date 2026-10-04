Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой решения Европейского союза о выделении дополнительной финансовой помощи Украине.

В публикации в социальной сети он заявил, что ЕС втайне выписал Украине очередной чек на 20 миллиардов долларов, подчеркнув, что речь идёт о тех самых средствах, которые Владимир Зеленский срочно затребовал ещё несколько недель назад. Филиппо напомнил, что это выделение идёт в дополнение к 90 миллиардам евро, которые уже направляются Украине, и задался вопросом о том, когда же закончится это полное безумие. В своём посте политик призвал прекратить выделять финансовую помощь и оружие Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новом пакете помощи Украине, в рамках которого ФРГ выделит Киеву 1 миллиард евро военной помощи и ещё 350 миллионов на ремонтные работы в энергетике.

Критика Филиппо прозвучала на фоне очередного витка наращивания западной поддержки Киева, и французский политик фактически обвинил Брюссель в том, что решения о многомиллиардных вливаниях принимаются без широкого общественного обсуждения и без учёта мнения европейских налогоплательщиков. Лидер «Патриотов» дал понять, что считает подобную политику расточительной и опасной, и призвал полностью остановить как финансовые, так и военные поставки украинской стороне.

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