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Политика 2053

Фаворит русскоязычного электората уверенно проходит в парламент Латвии

Lsm: уверенно прошел в парламент Латвии фаворит русскоязычного электората

Lsm: уверенно прошел в парламент Латвии фаворит русскоязычного электората

Политическое объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей», которое считалось фаворитом у русскоязычных избирателей, уверенно преодолело проходной барьер в Сейм Латвии на выборах, прошедших 3 октября. Об этом написал портал национального гостелерадио Lsm.

По предварительным данным, объединение заручилось поддержкой 12% избирателей — этот результат может принести ему 15 мандатов в парламенте.

Лидирует на выборах «Объединённый список» под руководством действующего премьера Андриса Кулбергса: за него проголосовали 35,3% избирателей. Третий результат у партии «Латвия на первом месте» — 13%.

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Автор:
Латвия