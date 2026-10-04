Фаворит русскоязычного электората уверенно проходит в парламент Латвии

Политическое объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей», которое считалось фаворитом у русскоязычных избирателей, уверенно преодолело проходной барьер в Сейм Латвии на выборах, прошедших 3 октября. Об этом написал портал национального гостелерадио Lsm.

По предварительным данным, объединение заручилось поддержкой 12% избирателей — этот результат может принести ему 15 мандатов в парламенте.

Лидирует на выборах «Объединённый список» под руководством действующего премьера Андриса Кулбергса: за него проголосовали 35,3% избирателей. Третий результат у партии «Латвия на первом месте» — 13%.

Читайте также: Число заявок на убежище в Европе резко сократилось