Глава МАГАТЭ раскрыл, почему агентство не указывает виновных в ударах по ЗАЭС

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии не намерено публично определять виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию, поскольку считает принципиальным сохранять беспристрастность. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о призывах российской стороны прямо назвать Вооруженные силы Украины ответственными за удары по объектам станции.

По словам Гросси, подобные требования звучат не только из Москвы. Он отметил, что недовольство позицией агентства периодически выражают Россия, Украина и западные государства. Представители разных сторон, по его словам, настаивают на том, чтобы МАГАТЭ указывало виновных.

Гросси признал, что такая позиция агентства может вызывать раздражение у участников конфликта. Однако он подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на технической составляющей своей работы и вопросах ядерной безопасности.

Определение политической ответственности за происходящее, по словам главы агентства, должно оставаться за государствами.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Она считается крупнейшей атомной станцией Европы и включает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый.

С октября 2022 года станция находится под управлением российских специалистов. Выработка электроэнергии на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

Российская сторона неоднократно заявляла об обстрелах территории станции и Энергодара со стороны ВСУ. На самой ЗАЭС подчеркивали, что подобные удары создают риски для ядерной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее критиковала позицию Гросси и заявляла, что он уклоняется от прямого указания на ответственность Киева за атаки на станцию и гибель ее сотрудников.

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