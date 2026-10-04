Полицейский погнался за грабителями после нескольких ножевых ранений

В Нью-Йорке ищут мужчин, ранивших полицейского и сорвавших с него цепочку

Полиция Нью-Йорка опубликовала новые записи с камер наблюдения, на которых запечатлены двое мужчин, разыскиваемых после нападения на детектива Хосе Мерседеса в Бронксе. Новая публикация касается розыска подозреваемых, само преступление произошло днем в пятницу.

По версии следствия, двое мужчин на моторизованном велосипеде подъехали к 33-летнему Мерседесу возле его автомобиля у пересечения Рошамбо-авеню и Восточной 208-й улицы.

Нападавшие несколько раз ударили детектива ножом, после чего сорвали с его шеи золотую цепочку и попытались скрыться. Несмотря на полученные ранения, Мерседес бросился за ними. Он успел пробежать примерно два квартала, однако возле 206-й улицы упал на землю.

Очевидцы рассказывали о сильном кровотечении. Пострадавшего доставили в больницу Якоби, где его состояние оценили как стабильное. По словам родственников, в медицинском учреждении Мерседес оставался в сознании и мог разговаривать.

Детектив служит в полиции Нью-Йорка с 2016 года и работает в 44-м участке. В момент нападения он находился не на службе.

Подозреваемые пока не задержаны. На опубликованных полицией кадрах один из разыскиваемых запечатлен без рубашки, в черных спортивных брюках. Второй мужчина был одет в черную толстовку.

Правоохранители рассчитывают, что новые записи помогут установить личности обоих мужчин и их местонахождение.

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