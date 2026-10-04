Глава МИД Индии объяснил, что укрепило отношения его страны с Россией

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что историческая поддержка со стороны Москвы стала важной основой отношений двух стран. Об этом он рассказал на выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам министра, Индия помнит, что в период угроз ее безопасности и территориальной целостности Россия, а прежде Советский Союз, оказывали республике поддержку.

Джайшанкар отметил, что это происходило в то время, когда многие другие государства выступали на стороне соседнего с Индией военного режима. Сложившееся тогда взаимодействие, подчеркнул он, повлияло на характер нынешних российско-индийских отношений.

Читайте также:

В Индии сделали важное заявление об урегулировании на Украине

Долг соседа: Индия назвала предоставление убежища Хасине гуманитарным шагом