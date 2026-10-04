Главное за ночь и утро 4 октября: атаки БПЛА, ограничения полетов и кризис вокруг Ирана

За ночь и на утро 4 октября российские власти сообщили о раненых при атаке беспилотников ВСУ на Белгород и уничтожении дронов, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения в столичных и южных аэропортах, а в Дагестане оползни и камнепады перекрыли участки дорог. США и Иран обменялись заявлениями о продолжении противостояния. На воскресенье назначены обсуждение нефтяного рынка странами ОПЕК+ и выборы в Бразилии и Боснии и Герцеговине.

Ночной период — с 21:00 3 октября до 06:00 4 октября, утренний — с 06:00 до 06:04.

Коротко

Губернатор Белгородской области сообщил о шести раненых при атаке беспилотников ВСУ на Белгород, среди них трое детей.

Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести украинских беспилотников, летевших на Москву.

Домодедово ночью перешло на обслуживание рейсов по согласованию, ограничения также вводились во Внуково, Сочи, Волгограде и Астрахани.

В Дагестане из-за оползней, селей и камнепадов закрыли шесть участков дорог в пяти районах.

Дональд Трамп заявил, что еще не выбрал способ завершения кризиса вокруг Ирана, а глава Пентагона связал сроки окончания операции с решением президента США.

Министры семи стран ОПЕК+ и участники мониторингового комитета 4 октября обсудят ситуацию на нефтяном рынке.

Ночь

Безопасность

23:43, 3 октября. В Белгороде при атаке беспилотников пострадали шесть человек, сообщил губернатор Александр Шуваев. Троих детей доставили в детскую областную клиническую больницу; один из них находился в тяжелом состоянии, как и двое из троих госпитализированных взрослых. По сведениям главы региона, загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей, повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома. Данные из сообщения губернатора привел «Интерфакс».

21:00, 3 октября. В Брянском районе два мирных жителя получили ранения при подрыве на взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Тип устройств в его сообщении не установлен. Глава региона призвал жителей не приближаться к незнакомым предметам; сведения о происшествии передал «Интерфакс».

01:26, 4 октября. Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. В приведенном «Интерфаксом» сообщении мэра сведений о пострадавших и повреждениях нет.

03:51, 4 октября. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о ликвидации 13 беспилотников над регионом. По его предварительным сведениям, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. «Интерфакс» передал заявление губернатора; эта цифра относится к конкретному сообщению и не обозначает итог всей ночной атаки.

Транспорт

00:57, 4 октября. Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений использования воздушного пространства в районе аэропорта. Ведомство предупредило о возможных изменениях расписания. Вечером 3 октября ограничения уже снимали: сообщение о возвращении аэропорта к штатной работе «Интерфакс» опубликовал в 23:39, после чего поступило новое уведомление об особом режиме.

04:42, 4 октября. Аналогичный порядок обслуживания рейсов ввели в Домодедово, сообщила Росавиация. Прием и отправление самолетов осуществлялись по согласованию в связи с ограничениями воздушного пространства возле аэропорта. Ведомство также допустило корректировки расписания; сообщение передал «Интерфакс».

23:49, 3 октября — 02:14, 4 октября. Росавиация объявила о временном прекращении приема и выпуска самолетов в Сочи, затем в Волгограде и Астрахани. Сообщения «Интерфакса» вышли соответственно в 23:49, 01:55 и 02:14. Ограничения вводились для безопасности полетов. Эти уведомления фиксируют ночные изменения режима работы аэропортов, но не подтверждают сохранение ограничений к моменту выпуска дайджеста.

Политика

04:09, 4 октября. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что ему еще предстоит определить, какими методами завершить кризис вокруг Ирана. Конкретного решения он не объявил. Как передал «Интерфакс», американский президент ранее допускал новые военные операции, если Тегеран не согласится на устраивающее Вашингтон соглашение.

04:59, 4 октября. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не намерены без необходимости затягивать конфликт с Ираном. Отвечая на вопрос о возможности завершения кампании до конца года, он отнес принятие решения к полномочиям президента. По сообщению «Интерфакса», Хегсет назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия главной задачей операции и заявил, что Вашингтон сохраняет разные варианты действий.

03:20, 4 октября. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что правительство приняло меры для противодействия экономическому давлению США. В опубликованном в соцсети X заявлении он признал усиление этого давления и утверждал, что противникам не удалось достичь целей экономической войны. «Интерфакс» передал его позицию; конкретный перечень новых мер в приведенном сообщении не раскрыт.

Экономика

21:03, 3 октября. Правительство Севастополя объявило порядок продажи топлива на 4 октября на заправках сети «ТЭС». Бензин Аи-92 и Аи-95 будут отпускать по QR-кодам с лимитом 20 литров и заявленной ценой не выше 100 рублей за литр. Дизельное топливо предусмотрено в свободной продаже без ограничений при наличии, в том числе для заправки в канистры для домашних генераторов. Сообщение городских властей передал «Интерфакс».

Происшествия

23:15, 3 октября. Минтранс Дагестана сообщил, что по состоянию на 21:00 транспортное сообщение было прервано на шести участках дорог в пяти районах республики. Причиной стали оползни, селевые потоки и обвалы скальных пород; ограничения затронули Ахтынский, Дахадаевский, Кайтагский, Тляратинский и Чародинский районы. По переданным «Интерфаксом» сведениям ведомства, без транспортного сообщения оставались села Бочох, Хантаколоб и Шидиб. Расчистку подъезда к селу Фий планировали начать с наступлением светлого времени суток.

Утро

С 06:00 до 06:04 мск новых самостоятельных сообщений, прошедших отбор для этого выпуска, не выявлено. Ночные уведомления об ограничениях полетов приведены со временем их публикации. Более поздний статус каждого аэропорта требует отдельного подтверждения Росавиации.

Не подтверждено официально

23:56, 3 октября. Иранский государственный телеканал IRIB News сообщил о взрыве на нефтяном танкере, проходившем ч