Годовщина трагедии: Израиль готовится к траурным мероприятиям 7 октября

Силы безопасности и муниципальные службы Израиля завершают подготовку к масштабным общенациональным траурным мероприятиям, приуроченным к третьей годовщине нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. По всей стране запланированы мемориальные церемонии, минуты молчания и собрания родственников погибших и удерживаемых заложников.

Полиция и армейские подразделения переведены на усиленный режим несения службы вокруг мест массового скопления граждан, мемориалов на юге страны и вблизи сектора Газа. Власти ожидают прибытия десятков тысяч человек на места проведения трагедий в кибуцах Беэри, Кфар-Аза и на площадке музыкального фестиваля Nova.

Семьи заложников продолжают призывать правительство и международное сообщество приложить максимальные усилия для освобождения остающихся в плену израильтян. Подготовка к дате проходит в условиях продолжающейся военной напряженности на южных и северных границах.

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