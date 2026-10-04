Греция предъявила Германии историческую претензию

Греция потребовала от Германии компенсации за ущерб Второй мировой

Греция продолжает настаивать на выплате Германией компенсаций за ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны. Об этом президент страны Константинос Тассулас заявил на памятной церемонии в деревне Лингиадес, сообщает DPA.

Мероприятие было приурочено к годовщине массового убийства местных жителей немецкими оккупационными войсками. Согласно греческим данным, в 1943 году там погибли 88 человек, в том числе более 40 детей и подростков. Тассулас подчеркнул, что Афины считают свои требования обоснованными и не утратившими силы.

Греческая сторона оценивает сумму претензий в 278–341 млрд евро. Расчёты включают компенсацию за военный ущерб и возврат принудительного займа, предоставленного Германии во время оккупации. Берлин отвергает требования и заявляет, что вопрос урегулирован с юридической точки зрения.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал добиваться от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время войны.

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