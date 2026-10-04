Ирак отправил два миллиона баррелей нефти на супертанкере

Иракская компания по транспортировке нефти впервые за несколько десятилетий организовала перевозку двух миллионов баррелей сырой нефти на супертанкере за пределы Ормузского пролива. Об этом сообщил генеральный директор компании Али Кейс, передает иракское агентство INA.

По словам Кейса, для перевозки был предоставлен крупнотоннажный танкер класса VLCC. На судно погрузили два миллиона баррелей иракской нефти, после чего танкер доставил груз за пределы Ормузского пролива.

Глава компании отметил, что новый вариант транспортировки может расширить возможности государственной компании по маркетингу нефти SOMO. В частности, это позволит ей искать дополнительные варианты реализации сырья и рассчитывать на более выгодные цены.

Кейс также сообщил, что власти поручили в ближайшее время изучить возможность приобретения собственных специализированных танкеров. Это должно позволить иракской компании самостоятельно перевозить сырую нефть и конкурировать с аналогичными предприятиями других стран региона.

Читать также: Хегсет сказал, считает ли возможным военное решение конфликта США с Ираном

Axios: США выгнали из страны двух дипломатов одной из стран