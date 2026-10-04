Иран возобновил авиасообщение с одним ближневосточным государством

Иранские авиакомпании снова выполняют рейсы в иракский Наджаф после того, как власти Ирака отменили ранее введённые ограничения. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, первый после паузы самолёт из Ирана уже приземлился в аэропорту города.

В начале сентября США включили в санкционный список 35 иранских авиакомпаний и других компаний, связанных с авиаперевозками.

Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября иранские перевозчики должны будут прекратить международные рейсы. Он также предупредил о возможных последствиях для зарубежных партнёров Тегерана.

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