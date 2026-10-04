Иран заявил о работе над модернизацией вооружений

Представитель вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Акраминия сообщил, что после войны с Соединёнными Штатами Америки иранская сторона приступила к работе над увеличением дальности своих баллистических ракет. По его словам, именно в ходе этого конфликта в Тегеране пришли к выводу о необходимости обязательно наращивать дальность ракетного вооружения, и в настоящее время работа в этом направлении активно ведётся.

Агентство Fars сообщает, что иранские военные сделали соответствующие выводы по итогам боевых действий и теперь сосредоточены на том, чтобы расширить возможности своего ракетного арсенала. Это заявление указывает на то, что Тегеран рассматривает ракетное вооружение как один из ключевых элементов своей обороноспособности и намерен последовательно наращивать его характеристики, опираясь на опыт, полученный в ходе военного противостояния с американской стороной.

Ранее иранские официальные лица неоднократно подчёркивали, что военная доктрина страны носит оборонительный характер, но в условиях сохраняющейся напряжённости в отношениях с США и их союзниками Тегеран продолжает уделять первостепенное внимание развитию собственных ракетных возможностей.

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