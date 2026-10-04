«Историческая победа»: Иран поздравил Ирак с выводом коалиции США

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступило с официальным заявлением, поздравив народ и правительство Ирака с завершением вывода подразделений возглавляемой США международной коалиции и охарактеризовав произошедшее как «историческую победу», передает Yeni Safak. Иранская сторона подчеркнула, что отвод контингента стал прямым результатом воли иракского народа и стойкости институтов власти страны.

В заявлении КСИР вывод американских сил назван первым шагом к полному выдворению военного присутствия Соединенных Штатов из Западной Азии. Иранское военное руководство призвало Вашингтон полностью свернуть свои базы в регионе и передать управление вопросами безопасности исключительно местным государствам и их народам.

Политическое руководство Ирана отдельно подчеркнуло необходимость привлечения иностранных военных к ответственности за последствия многолетней интервенции. Аналитики отмечают, что уход сил коалиции усиливает конкуренцию за стратегический контроль над безопасностью Багдада.

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