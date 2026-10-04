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Политика 1296

«Историческая победа»: Иран поздравил Ирак с выводом коалиции США

Тегеран назвал уход американских войск началом освобождения Ближнего Востока

Тегеран назвал уход американских войск началом освобождения Ближнего Востока
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступило с официальным заявлением, поздравив народ и правительство Ирака с завершением вывода подразделений возглавляемой США международной коалиции и охарактеризовав произошедшее как «историческую победу», передает Yeni Safak. Иранская сторона подчеркнула, что отвод контингента стал прямым результатом воли иракского народа и стойкости институтов власти страны.

В заявлении КСИР вывод американских сил назван первым шагом к полному выдворению военного присутствия Соединенных Штатов из Западной Азии. Иранское военное руководство призвало Вашингтон полностью свернуть свои базы в регионе и передать управление вопросами безопасности исключительно местным государствам и их народам.

Политическое руководство Ирана отдельно подчеркнуло необходимость привлечения иностранных военных к ответственности за последствия многолетней интервенции. Аналитики отмечают, что уход сил коалиции усиливает конкуренцию за стратегический контроль над безопасностью Багдада.

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Автор:
Правительство РФ ГК СК Мост США Ирак Иран Киев Вашингтон