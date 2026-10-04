Историческое упокоение: останки царя Самуила торжественно захоронили в Софии

Избирательная кампания в Бразилии достигла кульминационной фазы перед решающим голосованием, где за высший государственный пост ведут напряженное противостояние действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва и экс-президент Жаир Болсонару. Оба политика проводят финальные митинги, пытаясь склонить на свою сторону неопределившийся электорат в ключевых промышленных штатах.

Социологические опросы фиксируют минимальный разрыв между оппонентами, что превращает кампанию в одну из самых конкурентных и поляризованных в современной истории Латинской Америки. Главными темами предвыборных споров стали вопросы темпов экономического роста, социальной поддержки малоимущих слоев населения, борьба с инфляцией и экологический курс в бассейне Амазонки.

Для получения подтвержденных разъяснений о регламенте волеизъявления и адресах участков избирателям рекомендуется обращаться к официальному порталу Высшего избирательного суда Бразилии — Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Силы правопорядка страны приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения возможных уличных беспорядков.

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