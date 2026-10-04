«Избиратель сказал свое слово»: Росликов высказался о выборах в Латвии

Экс-депутат Росликов указал на низкую явку на парламентских выборах в Латвии

Бывший депутат Сейма и Рижской думы Алексей Росликов заявил в своем Telegram-канале, что низкая явка на парламентских выборах в Латвии показала отношение избирателей к нынешнему курсу страны.

По его словам, большинство пришедших на участки фактически поддержали действующую политику. «Политики жестких санкций и агрессии против соседей одержали верх! Это факт, и его нужно признать», — написал Росликов. Он также обратил внимание на низкую активность избирателей.

По предварительным данным латвийского гостелерадио LSM, после подсчета большей части голосов первое место занимает «Объединенный список». Актуальные данные ЦИК Латвии показывают явку 51,81%.

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