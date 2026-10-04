Израиль объявил о временном закрытии КПП на границе с Газой

Израильские власти намерены 5 и 7 октября ограничить передвижение палестинцев: закрыть переходы на границе с сектором Газа и ввести режим полной изоляции на Западном берегу Иордана. Меры приурочены к третьей годовщине нападения ХАМАС на Израиль, сообщили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

В эти дни гуманитарные грузы не будут доставлять в сектор Газа. При этом сбор помощи на палестинской стороне КПП «Керем-Шалом» продолжится. В КОГАТ заявили, что временное закрытие переходов, по оценке ведомства, не повлияет на гуманитарную обстановку в анклаве.

На Западном берегу исключения предусмотрены для гуманитарных и медицинских случаев, а также других особых обстоятельств — при условии предварительного согласования.

Нападение ХАМАС на Израиль произошло 7 октября 2023 года. Тогда, по приведённым данным, погибли жители приграничных населённых пунктов, а около 250 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, заявив о намерении ликвидировать структуры ХАМАС и освободить похищенных.

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