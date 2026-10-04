Израиль продолжил уничтожать Ливан

Израильские войска за минувшие сутки атаковали 14 населенных пунктов на юге Ливана, сообщили ливанский источник.

Израильская армия вела огонь из тяжелой артиллерии по городу Набатия-эль-Фаука, району равнины Эль-Хиям, поселениям Эль-Мансури, Мадждаль-Селем, Заутара-аш-Шаркя, Мейфдун, а также по окраинам Барашита, Бейт-Яхуна, Ходейты и Харисы. Кроме того, удары пришлись по долинам эс-Слуки, Зибкин и Худжейра.

Ливанский источник отметил, что израильская боевая авиация также нанесла удары по Набатии-эль-Фауке, району Эль-Кантара в долине эс-Слуки, а также по поселениям Кфар-Тибнит и Эль-Мансури.

Помимо авиационных и артиллерийских ударов, по словам источника, израильские военные осуществили подрыв жилых домов в населенных пунктах Таллуса, Айтарун, Хула и Эль-Мансури.

Стоит напомнить, что рамочное соглашение, заключенное 26 июня в Вашингтоне между Ливаном и Израилем, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны. Условием названо разоружение движения «Хезболлах» в так называемых «пилотных зонах», из которых должны выводиться израильские войска. Однако, несмотря на достигнутые договоренности, Израиль продолжает атаковать юг Ливана практически ежедневно с разной степенью интенсивности.

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