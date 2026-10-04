Специалисты Космических войск России 4 октября отмечают профессиональный праздник. В этот день 69 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, и военные расчеты имели к этому непосредственное отношение. О некоторых сегодняшних возможностях Космических войск намекнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью иранским журналистам.

Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). Их ключевые задачи — предупреждение о ракетном нападении (для этого создан наземный и космический эшелоны средств наблюдения), контроль космического пространства, запуск и управление орбитальной группировкой.

«В ваших руках – ракетный щит и космический меч», - такие слова адресовали специалистам Космических войск в Минобороны РФ.

Главная стартовая площадка Космических войск — космодром Плесецк в Архангельской области. Кроме того, в их составе Главный центр предупреждения о ракетном нападении и Главный центр разведки космической обстановки.

Только в 2026 году с Плесецка в 2026 году осуществлено 8 пусков ракет-носителей «Союз-2.1б» и «Ангара-1.2» с космическими аппаратами военного и двойного назначения. Для сравнения: всего Россия провела 13 космических запусков, включая пилотируемые старты с Байконура (Казахстан), а также запуски с Восточного (Амурская область).

Плесецк остаётся основной площадкой для выведения военных спутников и испытательных пусков новых носителей.

Поздравляя командование, личный состав и ветеранов Космических войск, президент Владимир Путин отметил, что «наша страна получила надёжный ракетно-космический «щит» – действенный инструмент поддержания глобального стратегического паритета».

Президент подчеркнул необходимость «и дальше наращивать возможности орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и техники, проводить перспективные исследования».

Задача наращивания группировки спутников наблюдения, связи, навигации очень важна. Хотя бы потому, что сегодня мы серьезно отстаем по количеству спутников от тех же американцев, у которых только спутников прямого выхода в интернет «Старлинк» более 11 тысяч. У России порядка 200-300 работающих спутников наблюдения, связи, навигации. Это гораздо меньше, чем, например, у Китая.

Спутники «Старлинк» плотно интегрированы в систему боевого управления вооруженных сил Украины, помогают наводить дроны и ракеты. В этом году Россия начала развертывать в космосе свой аналог «Старлинка» - орбитальную группировку спутников «Рассвет». Этот факт очень встревожил Зеленского, который призвал Трампа «заблокировать» российские спутники связи.

О том, к чему такая гнилая тактика может привести, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью иранским СМИ. По его словам, «это приведет к полноценной космической войне».

«Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыплются вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми», - заключил Дмитрий Медведев.