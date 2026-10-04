Хуситы перерезали один из ключевых путей снабжения Таиза

Йеменские хуситы установили контроль над участком трассы между Таизом и Аденом, сообщает AFP со ссылкой на четыре источника в силовых структурах Йемена. Дорога связывает Таиз с городом, где находится временная столица международно признанного правительства страны.

По словам представителя местной полиции, силы хуситов заняли район Аль-Сафия, перекрыли движение по основной трассе и захватили полицейский участок. Еще три источника в вооруженных силах Йемена подтвердили, что проезд по дороге остановлен, а столкновения в этом районе продолжаются.

Трасса считается одним из важнейших путей снабжения Таиза и обеспечивает сообщение города с южными провинциями Лахдж и Аден. После перехода Аль-Сафии под контроль хуситов положение вокруг Таиза осложнилось: движение уже много лет удерживает позиции к северу, востоку и западу от города. Сам Таиз остается под контролем правительственных сил.

Продвижению хуситов предшествовали несколько дней интенсивных боев на западных окраинах Таиза. Правительственные силы ранее сообщали об атаках в районе Джабаль-Хан и на других участках фронта, откуда можно контролировать подступы к дороге на юг страны.

В последние месяцы интенсивность боевых действий в Йемене вновь выросла после нескольких лет относительного затишья. Таиз остается одним из основных фронтов конфликта, продолжающегося с 2014 года.

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