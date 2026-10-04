Хуситы пригрозили продолжить атаки на военные и нефтяные объекты

Хуситы заявили об атаках на объекты в Эр-Рияде и Хурайсе

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об атаках на объекты Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, для ударов применялись баллистические ракеты и беспилотники.

В эфире телеканала Al Masirah Сариа утверждал, что обе операции достигли целей и вызвали крупные пожары. Независимого подтверждения этой информации в сообщении не приводится.

Представитель движения назвал атаки ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. По его версии, за предшествующие 12 часов коалиция нанесла около 50 ударов по Сане и другим йеменским провинциям. Хуситы также пригрозили продолжить атаки на саудовские военные базы и нефтяные объекты.

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