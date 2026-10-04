Хуситы сообщили об ударе по нефтяному объекту в Эр-Рияде

Йеменские хуситы заявляют, что нанесли удар по объекту нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде с помощью ракет и беспилотников. А Саудовская Аравия тем временем готовится к новому наступлению против сил хуситов.

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили в субботу, что нанесли удар по объекту компании Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с помощью баллистических ракет и беспилотников. По их словам, эта атака стала ответом на удары Саудовской Аравии по йеменскому городу Сана и другим провинциям.

Ранее, в субботу, в районе объекта Aramco в Эр-Рияде был замечен большой столб дыма и огня, сообщил Reuters очевидец.

Власти Саудовской Аравии пока не подтвердили информацию об ударе по объекту Aramco. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии, отмечает Reuters.

Сообщается, что удар был нанесен на фоне эскалации боевых действий между Саудовской Аравией и хуситами, которые усилили атаки на саудовские города и объекты энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе хуситы заявили, что нанесли удар по объектам Saudi Aramco в Янбу с помощью ракет и беспилотников. Саудовская Аравия заявила, что перехватила шесть баллистических ракет, выпущенных хуситами по Таифу и району Янбу, но не сообщила о повреждениях на объектах Aramco. В заявлении хуситов говорится, что они несут ответственность за атаку.

Между тем, как пишет Independent, по данным региональных и западных источников, Саудовская Аравия готовит новую военную кампанию против хуситов в Йемене. Рассматриваемые в настоящее время стратегические варианты включают в себя точечные удары по прибрежным районам для защиты жизненно важных судоходных маршрутов в Красном море или более масштабные наступления на нескольких фронтах.

Шесть источников, осведомленных о ходе подготовки, сообщили, что операция запланирована на ближайшие недели. Возглавлять наступление будут йеменские сухопутные войска под руководством Эр-Рияда при поддержке авиации Саудовской Аравии. По данным анонимных источников, непосредственного участия иностранных союзников в боевых действиях не ожидается. Однако Вашингтон уже предоставляет разведданные в помощь Эр-Рияду, а ряд европейских и региональных государств оказывают королевству в основном оборонительную военную поддержку.

Саудовская Аравия вступила в гражданский конфликт в Йемене в 2015 году во главе арабской коалиции, чтобы поддержать международно признанное правительство после того, как повстанцы-хуситы вытеснили его из столицы страны Саны. Перемирие, заключенное между враждующими сторонами в 2022 году, в целом соблюдалось до этого года, когда хуситы нанесли удары беспилотниками и ракетами по судам и объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в рамках эскалации конфликта с Ираном.

По словам западных дипломатов, а также представителей стран Персидского залива и Йемена, основная цель этой ранее неизвестной кампании — обратить вспять недавние территориальные успехи хуситов, которые продвинулись вдоль побережья и в прошлом месяце захватили выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.

По словам официальных лиц, сейчас рассматриваются две стратегии: точечное наступление с сосредоточением сил в районе Баб-эль-Мандеб или более масштабная кампания с одновременными атаками в провинциях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф. По словам официальных лиц, в зависимости от масштаба операции в наступлении могут быть задействованы более 100 000 йеменских военнослужащих.